05 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Haberler

05 Haziran 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
05 Haziran 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Bıçak Sırtında
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Güzel Köylü
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:15 Seven Ne Yapmaz
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Çember: Güven Bana
InterSinema.com / TV