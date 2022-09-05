05 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Eylül 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:30 Mükemmel Eşleşme
04:35 Kara Tahta
06:40 Yedi Numara
08:40 Tozkoparan İskender
11:50 Çırak
12:20 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
16:15 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:40 Kasaba Doktoru