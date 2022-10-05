05 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 05 Ekim 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler 02:30 Lig Hatırası 02:55 Spor Takvimi 03:00 Stadyum 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:00 Spor Haftasonu Derbi Özel 13:25 Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor 15:30 Spor Bülteni 15:55 Boluspor - Tuzlaspor A.Ş. 18:00 Stadyum 18:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü 21:00 Dakika Skor 22:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Trt TV Haberler

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