05 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Ekim 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:30 Lig Hatırası
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Spor Haftasonu Derbi Özel
13:25 Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Boluspor - Tuzlaspor A.Ş.
18:00 Stadyum
18:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum