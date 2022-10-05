05 Ekim 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Ekim 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Haberler
00:35 Bisiklet: Cro Race
01:30 Bisiklet: Agostoni Cup
02:30 Snooker: British Open
04:00 Triatlon
06:00 Snooker: British Open
07:00 Snooker: British Open
08:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
09:30 Snooker: British Open
10:45 Londra Maratonu
14:00 Bisiklet: Cro Race
16:00 Bisiklet
17:45 Bisiklet: Tour De Vendee
19:00 Triatlon
20:00 Snooker: British Open
20:55 Haberler
21:00 Snooker: British Open