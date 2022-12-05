05 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Anadolu Kartalları
02:15 Şehirden Uzakta
03:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:40 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Japonya - Hırvatistan
20:00 Gönül Dağı
22:00 Brezilya - Güney Kore