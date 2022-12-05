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05 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

05 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

05 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Saati

01:00 Dünya Kupası Özetler

02:00 Hollanda - ABD

03:45 Dünya Kupası Özetler

04:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:15 Arjantin - Avustralya

06:00 Kupa Saati

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hollanda - ABD

08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:00 Dünya Kupası Hikayeleri

09:35 Dünya Kupası Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:15 Oyunun Sahipleri

11:00 Spor Sabahı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü

15:30 Spor Bülteni

15:55 Adanaspor - Göztepe

18:00 Spor Bülteni

18:55 Altay - Dyorex Boluspor

21:00 Kupa Saati

22:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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