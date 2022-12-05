05 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
05 Aralık 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Fenerbahçe B. - Giresunspor
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 Dg Sivasspor-hk Ümraniyespor
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor
07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Gamer
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 10 Gol 10 Hikaye
12:30 Fenerbahçe - Beşiktaş
14:00 V.karagümrük - Gaziantep Fk
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 M. Başakşehir - Galatasaray
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Ankaragücü - Trabzonspor
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Değerlendirme
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Gamer
23:00 10 Gol 10 Hikaye
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1 Yıldız 10 Gol