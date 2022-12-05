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05 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

05 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

05 Aralık 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Gecesi

01:00 Fenerbahçe B. - Giresunspor

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Dg Sivasspor-hk Ümraniyespor

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Spor Gecesi

06:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor

07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Gamer

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 10 Gol 10 Hikaye

12:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

14:00 V.karagümrük - Gaziantep Fk

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 M. Başakşehir - Galatasaray

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Ankaragücü - Trabzonspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Değerlendirme

21:00 Dünyanın Kupası

22:00 Gamer

23:00 10 Gol 10 Hikaye

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1 Yıldız 10 Gol

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Fenerbahçe Spor TV Haberler

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