04 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Nisan 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
02:00 Snooker: Uk Championship
03:30 Bisiklet: Bask Turu
05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
07:00 Bisiklet: Bask Turu
08:30 Snooker: London Masters
10:30 Bisiklet: Bask Turu
12:00 Formula E
13:00 Paris Maratonu
15:00 Bisiklet: Flandre Turu
16:00 Bisiklet: Bask Turu
17:30 Bisiklet: Bask Turu
19:45 Bisiklet: Flandre Turu
20:30 Cycling Show
21:00 Yelken: The Ocean Race
21:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
22:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası
23:00 Bisiklet: Bask Turu