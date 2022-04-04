04 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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04 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:55 İngiltere Premier Lig Özetler
04:25 Spor Takvimi
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:30 İtalya Seri A Özetler
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Hedef Süper Lig
22:30 Futbol Gecesi