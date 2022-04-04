04 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
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04 Nisan 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Haberler
00:35 Snooker: Kuzey İrlanda Açık
02:00 Snooker: İngiliz Açık
03:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
04:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
05:00 Snowboard Dünya Kupası
06:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
07:00 Bisiklet: Katalonya Turu
08:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
09:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
10:30 Bisiklet: Brugge-de Panne
11:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
12:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
13:00 Hall Of Fame: Beijing 2022
14:00 Bisiklet: Strade Bianche
16:00 Bisiklet: Milan-San Remo
18:00 Bisiklet: Across Flanders
19:25 Haberler
19:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
20:30 Hall Of Fame: Beijing 2022
21:30 Haberler
21:35 Bisiklet: Brugge-de Panne
22:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
23:30 Bisiklet: Gent-wevelgem