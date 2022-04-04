04 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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04 Nisan 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 Trabzonspor - Beşiktaş
03:30 İH Konyaspor - Göztepe
05:15 A. Alanyaspor - Ç. Rizespor
07:00 Yeni Gün
09:00 Trabzonspor - Beşiktaş
11:00 beIN Manşet
12:30 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe
14:00 Gamer
15:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri
15:45 M. Başakşehir - ÖK Y. Malatyaspor
16:00 Altay - FTA Antalyaspor
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
18:30 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri
19:15 1 Yıldız 10 Gol
19:30 beIN Süper Lig
20:30 A. Hatayspor - A. Demirspor
21:15 beIN Süper Lig
21:30 A. Hatayspor - A. Demirspor
22:30 beIN Süper Lig
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022