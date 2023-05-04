04 Mayıs 2023 Tv 2 Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Mayıs 2023 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Adını Feriha Koydum
03:00 Arka Sokaklar
04:45 Kanıt
06:00 Yaralı Kuşlar
07:00 Annem
08:45 Adını Feriha Koydum
11:00 Akasya Durağı
13:00 Hekimoğlu
15:45 Meryem
18:00 Akasya Durağı
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Arka Sokaklar
23:30 Kanıt