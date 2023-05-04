04 Mayıs 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Mayıs 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Hollanda Eredivisie Özetler
13:50 Portekiz Süper Lig Goller
14:00 TBMM-TV
15:45 Avrupa'dan Futbol
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Toto 1. Lig Goller
20:00 Spor Akşamı
20:50 Portekiz Süper Lig Goller
20:55 Hollanda Eredivisie Goller
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Aktüel Futbol