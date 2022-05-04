04 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:30 Ailecek Şaşkınız

02:45 Nasipse Adayız

04:30 Gelin Evi

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:45 Bir Şansım Olsa

10:15 Mavi Boncuk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:15 Ağır Romantik

InterSinema.com / TV