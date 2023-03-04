Üye Girişi
Haberi Paylaş

04 Mart 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

04 Mart 2023 Star Yayın Akışı

04 Mart 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ömer

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

07:00 Ayşecik ile Ömercik

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Söz

11:00 Dizi

14:00 Ömer

16:15 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Belalı Karakol

21:45 Belalı Karakol

23:30 Çöp Adam

Kaynak: InterSinema.com / TV

Çöp Adam Ömer Dizi Star TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title