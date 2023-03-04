04 Mart 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Mart 2023 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Kuzey Güney
04:45 Güneşi Beklerken
07:45 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:30 Yargı
Kaynak: InterSinema.com / TV