04 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Mart 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
03:00 İstatistik Bankası
03:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
04:00 HK Ümraniyespor - A. Demirspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Ankaragücü - V. Karagümrük
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 DG Sivasspor - Beşiktaş
11:00 Santra
12:30 Kocaelispor - Trabzonspor
14:00 Kayserispor - Fenerbahçe
14:30 Beşiktaş - Ankaragücü
15:15 Alanyaspor - Başakşehir
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 HK Ümraniyespor - A. Demirspor
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 C. Alanyaspor - M. Başakşehir
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio