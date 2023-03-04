Üye Girişi
Haberi Paylaş

04 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

04 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

04 Mart 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

03:00 İstatistik Bankası

03:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

04:00 HK Ümraniyespor - A. Demirspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Ankaragücü - V. Karagümrük

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 DG Sivasspor - Beşiktaş

11:00 Santra

12:30 Kocaelispor - Trabzonspor

14:00 Kayserispor - Fenerbahçe

14:30 Beşiktaş - Ankaragücü

15:15 Alanyaspor - Başakşehir

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 HK Ümraniyespor - A. Demirspor

18:00 Sanal Direktör

19:00 beIN Süper Lig

20:00 C. Alanyaspor - M. Başakşehir

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Spor beIN TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title