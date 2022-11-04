Üye Girişi
Haberi Paylaş

04 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

04 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

04 Kasım 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Başlama Vuruşu

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:05 Portekiz Süper Lig Özetler

03:25 Hollanda Eredivisie Özetler

03:45 İtalya Seri A Özetler

04:15 İspanya La Liga Özetler

04:45 İskoçya Premiership Özetler

05:00 Belçika Pro Lig Özetler

05:25 Dünya Kupası Hikayeleri

06:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Spor Toto Süper Lig Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İspanya La Liga Özetler

09:45 Avrupa'dan Futbol

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:35 Belçika Pro Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 Portekiz Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

22:00 Stadyum

23:30 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com / TV

Portekiz Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title