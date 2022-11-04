04 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Kasım 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
01:00 Süper Hikayem
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 C. Alanyaspor - Gaziantep Fk
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Dg Sivasspor - Fta Antalyaspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Ankaraspor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Santra
12:30 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe
14:00 Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Trabzonspor - A. Konyaspor
15:00 Fenerbahçe - Dg Sivasspor
15:30 Kasimpaşa - Ankaragücü
15:45 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
17:45 Süper Lig'in Gol Krallari
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 H.ümraniye - C.alanyaspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio