04 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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04 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
04 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

04 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:35 Odaklan Büyükanne

03:05 Kasaba Doktoru

05:40 Şehrime Hoş Geldiniz

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Kuklalı Köşk

11:55 Masumlar Apartmanı

15:45 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

21:45 Türkiye - Faroe Adaları

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

InterSinema.com / TV

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