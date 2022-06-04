04 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

04 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 04 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 RH Bandırmaspor - İstanbulspor 03:45 2021-2022 Sezonu Derleme 05:00 Başlama Vuruşu 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2021-2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 2021-2022 Sezonu Derleme 13:50 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Takvimi 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 17:50 Spor Atlası 18:00 Spor Merkezi 18:30 Set Sayısı 18:55 Türkiye - Çin 21:00 Set Sayısı 21:30 Spor Bülteni 22:00 Futbol Gecesi InterSinema.com / TV İstanbulspor Trt TV Haberler

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