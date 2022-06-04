04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

04 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 İH Konyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Galatasaray - A. Hatayspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 A. Alanyaspor - Altay

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Kasimpaşa - G. Giresunspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Galatasaray - Adanaspor

13:15 1 Yıldız 10 Gol

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Trabzonspor - Ankaraspor

17:15 1 Yıldız 10 Gol

17:30 Sezonun Golleri

18:00 İH Konyaspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Spor Turu

22:30 Altay - Fenerbahçe

InterSinema.com / TV

Galatasaray Konyaspor Altay TV Haberler

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