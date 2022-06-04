04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

04 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 04 Haziran 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 İH Konyaspor 01:45 Süper Lig Haftanın Golleri 02:00 Galatasaray - A. Hatayspor 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 A. Alanyaspor - Altay 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor 07:45 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 Kasimpaşa - G. Giresunspor 09:45 Süper Lig Haftanın Golleri 10:00 Sezonun Golleri 11:00 Futbolun Şehirleri 12:00 Galatasaray - Adanaspor 13:15 1 Yıldız 10 Gol 13:30 Sezonun Golleri 14:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Trabzonspor - Ankaraspor 17:15 1 Yıldız 10 Gol 17:30 Sezonun Golleri 18:00 İH Konyaspor 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 Futbolun Şehirleri 21:00 Spor Turu 22:30 Altay - Fenerbahçe InterSinema.com / TV Galatasaray Konyaspor Altay TV Haberler

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