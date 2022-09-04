04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 Göztepe - Gençlerbirliği
03:45 Özetler
04:00 Stadyum
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Göztepe - Gençlerbirliği
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İskoçya Premiership Özetler
09:45 İtalya Seri A Goller
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 İtalya Seri A Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Spor Bülteni
16:25 Tuzlaspor - BB. Erzurumspor
18:30 Spor Haftasonu
19:55 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
22:00 Dakika Skor
23:45 Stadyum