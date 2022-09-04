04 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 04 Eylül 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Teknik Analiz 02:00 Göztepe - Gençlerbirliği 03:45 Özetler 04:00 Stadyum 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Göztepe - Gençlerbirliği 08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 08:50 Spor Toto 1. Lig Özetler 08:55 Spor Takvimi 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 İskoçya Premiership Özetler 09:45 İtalya Seri A Goller 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 İtalya Seri A Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Gündem Futbol Transfer 16:00 Spor Bülteni 16:25 Tuzlaspor - BB. Erzurumspor 18:30 Spor Haftasonu 19:55 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor 22:00 Dakika Skor 23:45 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Gençlerbirliği Trt TV Haberler

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