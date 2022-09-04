04 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Eylül 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Son Köpek Balığı İstilası
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:30 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Da Vinci Şifresi
23:00 Da Vinci Şifresi