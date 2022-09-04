04 Eylül 2022 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Eylül 2022 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 İbrahim Selim ile Bu Gece
01:45 Kusursuz Kiracı
04:15 Kazanan Restoran
05:00 Her Yerde Sen
06:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 İyilik
14:00 Kusursuz Kiracı
16:30 Tozluyaka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka