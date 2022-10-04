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04 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

04 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı

04 Ekim 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:40 Kasaba Doktoru

05:05 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

Kaynak: InterSinema.com / TV

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