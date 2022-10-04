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04 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

04 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

04 Ekim 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:30 Lig Hatırası

02:55 Spor Takvimi

03:00 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:00 Spor Haftasonu Derbi Özel

13:25 Beyçimento Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Boluspor - Tuzlaspor A.Ş.

18:00 Stadyum

18:55 Altınordu - Ankara Keçiörengücü

21:00 Dakika Skor

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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