04 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
04 Aralık 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
02:00 2022 Dünya Kupası Futbol Grup Karşılaşması
03:45 Dünya Kupası Özetler
04:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:15 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması
08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:00 Dünya Kupası Hikayeleri
09:35 Dünya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:15 Oyunun Sahipleri
11:00 Spor Sabahı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü
15:30 Spor Bülteni
15:55 Adanaspor - Göztepe
18:00 Spor Bülteni
18:55 Altay - Dyorex Boluspor
21:00 Kupa Saati
22:00 Aktüel Futbol