04 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 04 Aralık 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Dünya Kupası Özetler 02:00 2022 Dünya Kupası Futbol Grup Karşılaşması 03:45 Dünya Kupası Özetler 04:00 Spor Toto 1. Lig Özetler 04:15 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması 06:00 Kupa Saati 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması 08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 09:00 Dünya Kupası Hikayeleri 09:35 Dünya Kupası Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:15 Oyunun Sahipleri 11:00 Spor Sabahı 12:30 Spor Bülteni 13:25 Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü 15:30 Spor Bülteni 15:55 Adanaspor - Göztepe 18:00 Spor Bülteni 18:55 Altay - Dyorex Boluspor 21:00 Kupa Saati 22:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Spor TV Haberler

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