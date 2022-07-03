03 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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03 Temmuz 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Fenerbahçe - Partizan
03:45 Aktüel Futbol Transfer
04:45 Spor Artı
05:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - ABD
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:30 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
13:30 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
19:00 Spor Bülteni
20:00 Wimbledon Tenis Turnuvası
22:30 Gündem Futbol Transfer
23:30 Transfer Günlüğü
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