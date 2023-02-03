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03 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

03 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

03 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Galatasaray - HK Ümraniyespor

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 KasImpaşa - B. Giresunspor

05:15 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 Gaziantep FK - A. Hatayspor

07:15 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Kayserispor - Başakşehir

08:00 beIN 1. Lig

09:00 Trabzonspor - FTA Antalyaspor

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Karabükspor - Mersin İY

14:00 Gamer

15:00 beINspired

16:00 Kayserispor - Başakşehir

16:35 Maç Başlıyor

17:00 Y. Kayserispor - M.Başakşehir

19:00 beIN Süper Lig

20:00 A. Demirspor - Fenerbahçe

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kayserispor Galatasaray Başakşehir beIN TV Haberler

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