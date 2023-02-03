03 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Galatasaray - HK Ümraniyespor
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 KasImpaşa - B. Giresunspor
05:15 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Gaziantep FK - A. Hatayspor
07:15 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Kayserispor - Başakşehir
08:00 beIN 1. Lig
09:00 Trabzonspor - FTA Antalyaspor
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Karabükspor - Mersin İY
14:00 Gamer
15:00 beINspired
16:00 Kayserispor - Başakşehir
16:35 Maç Başlıyor
17:00 Y. Kayserispor - M.Başakşehir
19:00 beIN Süper Lig
20:00 A. Demirspor - Fenerbahçe
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio