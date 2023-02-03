03 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 03 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:30 Galatasaray - HK Ümraniyespor 03:15 1. Lig Haftanın Golleri 03:30 KasImpaşa - B. Giresunspor 05:15 1. Lig Haftanın Golleri 05:30 Gaziantep FK - A. Hatayspor 07:15 1. Lig Haftanın Golleri 07:30 Kayserispor - Başakşehir 08:00 beIN 1. Lig 09:00 Trabzonspor - FTA Antalyaspor 10:45 1. Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 12:30 Karabükspor - Mersin İY 14:00 Gamer 15:00 beINspired 16:00 Kayserispor - Başakşehir 16:35 Maç Başlıyor 17:00 Y. Kayserispor - M.Başakşehir 19:00 beIN Süper Lig 20:00 A. Demirspor - Fenerbahçe 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Kayserispor Galatasaray Başakşehir beIN TV Haberler

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