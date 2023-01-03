03 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Ankaragücü - Hk Ümraniyespor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 İstanbulspor - Kasimpaşa
04:00 B. Giresunspor - Gaziantep Fk
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Beşiktaş - A. Demirspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Kayserispor - Galatasaray
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Trabzonspor - İstanbulspor
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Galatasaray - Ankaragücü
15:00 Antalyaspor - Fenerbahçe
15:30 Konyaspor - Sivasspor
16:00 Denizlispor - Beşiktaş
17:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Fenerbahçe - Adanaspor
19:00 Maç Saati
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Toto Süper Lig Top...
21:00 Santra
22:30 Türk Futbolu 2022
23:00 Spor Toto 1. Lig'de 2022...
23:30 İstatistik Bankası
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