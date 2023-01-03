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03 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

03 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

03 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Ankaragücü - Hk Ümraniyespor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 İstanbulspor - Kasimpaşa

04:00 B. Giresunspor - Gaziantep Fk

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Beşiktaş - A. Demirspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Kayserispor - Galatasaray

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - İstanbulspor

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Galatasaray - Ankaragücü

15:00 Antalyaspor - Fenerbahçe

15:30 Konyaspor - Sivasspor

16:00 Denizlispor - Beşiktaş

17:00 Maç Saati

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Fenerbahçe - Adanaspor

19:00 Maç Saati

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Spor Toto Süper Lig Top...

21:00 Santra

22:30 Türk Futbolu 2022

23:00 Spor Toto 1. Lig'de 2022...

23:30 İstatistik Bankası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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