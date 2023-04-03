03 Nisan 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Nisan 2023 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kraliçe
02:45 5N 1K
03:15 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu