03 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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03 Nisan 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kara Tahta
02:55 Ramazan Günlüğü
03:20 Sahur Bereketi
05:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Kara Tahta
11:50 Enine Boyuna
13:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
15:00 Ramazan Günlüğü
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
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