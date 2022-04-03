03 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:50 İtalya Seri A Özetler

04:00 Jordan Etkisi

04:30 Teknik Analiz

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği

16:45 % 100 Futbol Devre Arası

17:00 İstanbulspor A.Ş. - Gençlerbirliği

18:00 Spor Hafta Sonu

19:30 % 100 Futbol

20:25 MKE Ankaragücü - Eyüpspor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 MKE Ankaragücü - Eyüpspor

22:30 % 100 Futbol

23:30 Teknik Analiz

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