03 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Mayıs 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 İstanbulspor - B. Giresunspor
03:15 Süper Lig Haftanın Golleri
03:30 Ankaragücü - Kasimpaşa
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 A. Konyaspor - Trabzonspor
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Galatasaray
11:00 Bein Manşet
12:30 Diyarbakirspor - Fenerbahçe
14:15 Galatasaray - Başakşehir
14:45 Antalyaspor - Beşiktaş
15:15 Trabzonspor - Ankaragücü
16:00 İstanbulspor - B. Giresunspor
17:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Bein 1. Lig
20:30 Sporun Mabetleri
21:00 Final
22:30 Süper Lig Haftanın Golleri
22:45 1. Lig Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası