03 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
03 Mayıs 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:25 Dengi Dengine
03:15 Bayram Havası
05:05 Ramazan Günlüğü
05:25 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
06:45 Gönül Dağı
10:15 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:30 Kara Tahta
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
23:40 Kasaba Doktoru
InterSinema.com / TV