03 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 03 Mart 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 İspanya La Liga Özetler 02:30 İtalya Seri A Özetler 03:00 Belçika Pro Lig Özetler 03:20 Portekiz Süper Lig Özetler 03:40 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 İtalya Seri A Goller 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Belçika Pro Lig Özetler 09:35 İskoçya Premiership Özetler 09:45 Avrupa'dan Futbol 10:00 Spor Bülteni 10:45 İspanya La Liga Goller 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:50 İtalya Seri A Goller 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:55 Frutti Extra Bursaspor - Bourg En Bresse 22:00 Futbol Aklı 23:30 Başlama Vuruşu Kaynak: InterSinema.com / TV La Liga İspanya Spor Trt TV Haberler

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