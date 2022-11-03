03 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Kasım 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İspanya La Liga Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
03:00 Hollanda Eredivisie Özetler
03:25 Dünya Kupası Hikayeleri
04:00 İhtimaller Kupası
05:00 Futbol Aklı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Toto 1. Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Belçika Pro Lig Özetler
09:40 İskoçya Premiership Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 İspanya La Liga Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Hollanda Eredivisie Özetler
13:50 İtalya Seri A Goller
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:50 Belçika Pro Lig Goller
20:00 Spor Akşamı
20:30 Aktüel Futbol
23:00 Dakika Skor