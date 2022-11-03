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03 Kasım 2022 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

03 Kasım 2022 Star Yayın Akışı

03 Kasım 2022 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Toprak ile Fidan

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Duy Beni

Kaynak: InterSinema.com / TV

Sabahın Sultanı Seda Sayan Star TV Haberler

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