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03 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

03 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

03 Ekim 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

07:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

08:05 İtalya Seri A Özetler

08:35 Hollanda Eredivisie Özetler

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Lig Hatırası

09:55 İskoçya Premiership Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Pendikspor Futbol A.Ş. - Göztepe A.Ş.

15:30 Spor Bülteni

15:55 Sakaryaspor A.Ş. - Yeni Malatyaspor

18:00 Dakika Skor

18:55 Çaykur Rizespor A.Ş. - Bodrumspor A.Ş.

21:00 Dakika Skor

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

Aktüel Futbol Trt TV Haberler

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