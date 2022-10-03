03 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 04:00 Spor Artı 05:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 07:35 Spor Toto 1. Lig Özetler 08:05 İtalya Seri A Özetler 08:35 Hollanda Eredivisie Özetler 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Lig Hatırası 09:55 İskoçya Premiership Goller 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Bülteni 13:25 Pendikspor Futbol A.Ş. - Göztepe A.Ş. 15:30 Spor Bülteni 15:55 Sakaryaspor A.Ş. - Yeni Malatyaspor 18:00 Dakika Skor 18:55 Çaykur Rizespor A.Ş. - Bodrumspor A.Ş. 21:00 Dakika Skor 22:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Aktüel Futbol Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 03 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.