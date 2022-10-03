03 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Ekim 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
07:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:05 İtalya Seri A Özetler
08:35 Hollanda Eredivisie Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Lig Hatırası
09:55 İskoçya Premiership Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Pendikspor Futbol A.Ş. - Göztepe A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
15:55 Sakaryaspor A.Ş. - Yeni Malatyaspor
18:00 Dakika Skor
18:55 Çaykur Rizespor A.Ş. - Bodrumspor A.Ş.
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum