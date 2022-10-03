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03 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

03 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

03 Ekim 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Galatasaray - A. Konyaspor

04:00 İstanbulspor - Beşiktaş

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Süper Lig Değerlendirme

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Sanal Direktör

13:00 Süper Lig Değerlendirme

14:00 Süper Hikayem

15:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

15:45 1 Yıldız 10 Gol

16:00 beIN Süper Lig

17:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 A. Demirspor - Galatasaray

22:00 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

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