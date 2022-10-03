03 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Ekim 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Galatasaray - A. Konyaspor
04:00 İstanbulspor - Beşiktaş
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Süper Lig Değerlendirme
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
13:00 Süper Lig Değerlendirme
14:00 Süper Hikayem
15:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor
15:45 1 Yıldız 10 Gol
16:00 beIN Süper Lig
17:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 A. Demirspor - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig