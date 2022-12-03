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03 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

03 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı

03 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

02:45 Şehirden Uzakta

03:50 Teşkilat

06:20 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerinin Peşinde

10:55 Yürek Çıkmazı

12:40 Dizi

17:00 Ana Haber

18:00 Hollanda - ABD

20:00 Gönül Dağı

22:00 Arjantin - Avustralya

Kaynak: InterSinema.com / TV

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