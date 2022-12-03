03 Aralık 2022 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Aralık 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çöp Adam
03:00 Toprak ile Fidan
04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
06:00 Güzel Köylü
07:30 Çöp Adam
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
15:30 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Çöp Adam
22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show