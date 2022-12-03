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03 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

03 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

03 Aralık 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Gecesi

01:00 İstanbulspor - Fenerbahçe

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Spor Gecesi

06:00 M. Başakşehir - B. Giresunspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Beinspired

12:00 İstatistik Bankası

12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray

14:00 Beşiktaş - Hk Ümraniyespor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Ankaragücü - A. Hatayspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 V. Karagümrük - Galatasaray

19:45 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 Dünyanın Kupası

22:00 Beinspired

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1 Yıldız 10 Gol

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Fenerbahçe Spor TV Haberler

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