03 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
03 Aralık 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 Y. Kayserispor - A. Demirspor
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 M. Başakşehir - B. Giresunspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Beinspired
12:00 İstatistik Bankası
12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray
14:00 Beşiktaş - Hk Ümraniyespor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Ankaragücü - A. Hatayspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 V. Karagümrük - Galatasaray
19:45 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Beinspired
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1 Yıldız 10 Gol