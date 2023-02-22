2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün?
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Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi gün olduğu merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman olduğu araştırılıyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi gün olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün? Detaylar
Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman olduğu araştırılıyor. Kurban Bayramına ne kadar gün kaldığı ve Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman olduğu gündeme geliyor. Peki, Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı bu yıl 208 Haziran Çarşamba günü başlıyor 2 Temmuz Pazar günü bitiyor.
3 Ocak 2023 Pazartesi:Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe:Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Miraç Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe:Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi:Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe:Arefe
21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı: Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili
2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe
2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma
Berat Kandili:6 Mart Pazartesi
Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı
Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi
Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı
Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe