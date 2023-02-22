2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi gün olduğu merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman olduğu araştırılıyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı hangi gün olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün? Detaylar