02 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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02 Temmuz 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Ah Nerede
02:00 Menajerimi Ara
04:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 Erkenci Kuş
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:15 Ayrıcalıklı Rotalar
10:20 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Çok Akustik
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