02 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Ocak 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Avrupa Stüdyosu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
09:45 İskoçya Premiership Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Portekiz Süper Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Başlama Vuruşu
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022