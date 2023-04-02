02 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Nisan 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:05 Kuşlarla Yolculuk
02:20 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:30 Sahur Bereketi
05:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:15 Kara Tahta
07:30 Vuslat
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 1 Çorba
11:45 Enine Boyuna
13:00 Al Sancak
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması