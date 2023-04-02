02 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

02 Nisan 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Spor Toto Süper Lig Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Euroleague Özetler

09:40 Avrupa'dan Futbol

09:55 İskoçya Premiership Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Ne Var Ne Yok

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 İtalya Seri A Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:30 İspanya La Liga Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

23:00 İleri Üçlü