02 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
02 Nisan 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
03:30 İstatistik Bankası
04:00 A. Konyaspor - Galatasaray
06:00 Beşiktaş - İstanbulspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Santra
12:30 Beşiktaş - İstanbulspor
14:00 Trabzonspor - Kayserispor
14:45 Fenerbahçe - Beşiktaş
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 DG Sivasspor - Ankaragücü
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 Trabzonspor - Kayserispor
19:45 Başakşehir - Ankaragücü
20:15 Süper Lig Haftanın Golleri
20:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
21:00 Sanal Direktör
22:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası