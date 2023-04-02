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02 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

02 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

02 Nisan 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

03:30 İstatistik Bankası

04:00 A. Konyaspor - Galatasaray

06:00 Beşiktaş - İstanbulspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Santra

12:30 Beşiktaş - İstanbulspor

14:00 Trabzonspor - Kayserispor

14:45 Fenerbahçe - Beşiktaş

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 DG Sivasspor - Ankaragücü

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Sanal Direktör

19:00 Trabzonspor - Kayserispor

19:45 Başakşehir - Ankaragücü

20:15 Süper Lig Haftanın Golleri

20:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

21:00 Sanal Direktör

22:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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